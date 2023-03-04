القاهرة الإخبارية: مصرع 17 شخصا في حريق مستودع وقود بإندونيسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بمصرع 17 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة، قبل أن تُسيطر عليه عناصر الإطفاء، حسبما أعلن الجيش.

تحقيقات لمعرفة سبب الحريق

وأكد رئيس أركان الجيش، دودونج عبد الرحمن، أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع بُعيد الثامنة مساءً (13,00 بتوقيت جرينيتش) في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.