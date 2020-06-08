اليوم.. إعادة فتح العاصمة الإندونيسية جزئيًا بعد الإغلاق بسبب كورونا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم، إعادة فتح العاصمة جاكرتا جزئياً، وهي المدينة الاقتصادية الأكثر تضرراً بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد شهرين من الإغلاق الجزئي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتستعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان لإعادة فتح اقتصادها تدريجياً.

وتخضع المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، بإجمالي 30 مليون نسمة في منطقة العاصمة الكبرى، لقيود اجتماعية واسعة النطاق منذ 10 أبريل.

جدير بالذكر، أن جاكرتا قد سجلت أكثر من 8033 حالة مؤكدة و529 حالة وفاة، من أصل 31186 إصابة و1851 حالة وفاة تم تسجيلها في إندونيسيا.