الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين في «أحداث الذكرى الثالثة للثورة» بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث الذكرى الثالثة للثورة».

تأجيل القضية لجلسة اليوم للمرافعة

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أجلت القضية في الجلسة السابقة، إلى جلسة اليوم السبت 4 مارس، للمرافعة.

القتل العمد والشروع في القتل

وخضع المتهمون إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت لهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة القتل العمد والشروع في القتل لعدد من المواطنين، فضلًا عن استعراض القوة والتجمهر.

إتلاف الممتلكات العامة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، لوحوا بالعنف ضد المواطنين، وأتلفوا عمدًا الممتلكات العامة وكان ذلك من شأنه كله تكدير السلم العام، وهو ما يخالف أحكام القوانين والدستور.

مقتل 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين

وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، إلى أحداث العنف التي وقعت في محيط نقابة الصحفيين بذكرى يناير الثالثة، وهو ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.