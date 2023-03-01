تطورات جديدة في جريمة قتل منجد المعادي.. محضر تغيب ومكالمة هاتفية 

لا تزال قضية مقتل «أيمن عابد» صاحب الـ42 عاما يعمل منجد، على يد أحد الأشخاص في منطقة كوتسيكا التابعة لدائرة قسم شرطة المعادي، حديث الساعة على ألسنة الأهالي، بعد العثور على جثمانه وكشف لغز وأسباب مقتله بعد عمل التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسبب الخلافات، وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنه بمقابر العائلة بمنطقة كوتسيكًا اليوم الأربعاء.

مثل جريمته أمام فريق من نيابة المعادي

بعد إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخد بالواقعة، التي فضحته كاميراته المراقبة المُعلقة أعلى الجدران، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة ومثل جريمته أمام فريق من نيابة المعادي وشرح أمام المحقق كيفية ارتكاب جريمته المروعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لتحليل المخدرات لمعرفة كان تحت تأثير المخدر أثناء ارتكابه الواقعة من عدمه.

متزوج ولديه 4 أولاد

جيران المجني عليه كشفوا تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة المجني عليه في حديثهم لـ«الوطن» أنه متزوج ولديه 4 أولاد وصاحب محل تنجيد في منطقة حدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة، والمتهم استدرج المتهم إلي شقته للتخلص منه عن طريق أحد السيدات التي طرقت هاتف المجني عليه، وأبلغته برغبتها لتجديد وتنجيد كنب الأنتريه، وعلى سبيل ذلك ذهب المجني عليه إلي مسرح الواقعة وتم تنفيذ الجريمة.

ظل اختفائه قرابة 12 يومًا

وأضافوا أن المجني عليه ظل اختفائه قرابة 12 يومًا، وكانت أسرته تبحث عنه في جميع المناطق، وحررت محضرًا بتغيبه، وتدق هاتفه المحمول الذي كان دائمًا مغلق ولايعرفون مكان تواجده، حتى فوجئوا بنبأ العثور على جثمانه مقتول، المجني عليه الجميع في حالة حزن شديدة على وفاته، وكان الجميع يحبونه لطيبته وأخلاقه، ومنذ صغره وهو حريص على عمله».

تعرف على عقوبة القتل العمد

أما عن الإجراءات القانونية وعقوبة المتهم بموجب مواد القانون، أوضحها المحامي أحمد غزال الخبير القانوني، أن المتهم من المتوقع بمحاكمته على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.