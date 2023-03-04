الخشت والمفتي في ندوة مشتركة حول الوسطية بجامعة القاهرة غدا

تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في ندوة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بعنوان «الوسطية والخطاب الديني بين الثابت والمتغير»، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر، يعقبها حوار مفتوح مع الطلاب، غدًا الأحد 5 مارس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

جامعة القاهرة تواصل فعاليات استضافة رموز فكرية وثقافية

وتتناول الندوة في جامعة القاهرة، العديد من الجوانب المتعلقة بالخطاب الديني، منها مفهوم الوسطية ومفهوم الخطاب الديني الصحيح، ومكوناته وخصائصه، والثابت والمتغير فيه وتجديده بما يمثل العودة إلى الوحي الكريم، وترك التقليد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة، وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهه الأفكار والمفاهيم غير السوية.

توسيع آفاق الطلاب الفكرية

وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون والتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر، وتلبية رغباتهم في الحوار والانفتاح على الفكر الوسطي، واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة ومهمة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم والتفاعل معهم، بما يسهم في توسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، وتغيير طرق تفكيرهم للأفضل، وبالتالي تكوين جيل واع بتحديات العصر يمتلك القدرة على مواجهتها، ومؤهل للمساهمة في نهضة الوطن.