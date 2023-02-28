وظائف حكومية في مستشفيات جامعة القاهرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مستشفيات جامعة القاهرة، حاجتها لشغل وظائف أطباء، عن طريق الإعارة سنة قابلة للتجديد لمـدة ثلاث سنوات، ويجوز مدها بحد أقصى إلى خمس سنوات طبقا للقرار الوزاري رقم 1161 بتاريخ 30 مايو.

وظائف حكومية في مستشفى

وتحتاج مستشفيات جامعة القاهرة وفقا لما ذكرته بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، طبيب مقيم جراحة مخ وأعصاب.

شروط الحصول على الوظيفة

أن يكون حاصل على كالوريوس الطب و الجراحة كلية طب جامعة القاهرة.

وأن يكون حاصل على تقدير امتياز أو جيد جدا أو جيد.

أصل شهادة التخرج

أصل شهادة الامتياز

شهادة الميلاد بالحاسب الآلي (أصل) تصريح مزاولة المهنة

الموقف من التجنيد

موافقة جهة العمل

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف ما يلي:

1- أن يكون من خريجي كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير عام جيد على الأقل في البكالوريوس وجيد جدا في مادة التخصص.

2- ألا يكون قد مضى على إنهائه تدريب سنة الامتياز أكثر من عامين

3- أن يكون قد أمضى عشرة أشهر على الأقل من عام تدريب الامتياز بمستشفيات جامعة القاهرة، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجلسة رقم 168 بتاريخ 2 يوليو 2013 المعتمد.

كيفية التقديم على الوظيفة

تقدم الطلبات للراغبين في الحصول على الوظائف، باليد باسم المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة إلى قسم شئون الأطباء بإدارة الموارد البشرية بمستشفيات جامعة القاهرة الدور الخامس بالمركز القومي للسموم (القصر العيني) والذي يقع في شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة.