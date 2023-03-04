مسابقة جامعة القاهرة للتصوير.. اعرف الشروط والجوائز

كشفت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تفاصيل مسابقة التصوير الفوتوغرافي وذلك لأبرز المشروعات القومية في مصر تحت عنوان «مشروعات بلدنا في عيون ولادنا» مسابقة جامعة القاهرة بهدف توعية الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم .

مسابقة جامعة القاهرة 2023

وعن تفاصيل وشروط مسابقة جامعة القاهرة «مشروعات بلدنا في عيون ولادنا للتصوير الفوتوغرافي»، أوضحت الجامعة أن هناك عددا من الموضوعات للمسابقة تتمثل في كيفية إنشاء المدن الجديدة ومشروعات النقل والطرق والمشروعات الزراعية وغيرها، وأن جوائز المسابقة تتمثل في المركز الأول 5000 جنيه، والمركز الثاني 3000 جنيه، والمركز الثالث 2000 جنيه.

جامعة القاهرة

وأوضحت الجامعة أن شروط المسابقة تتمثل في أنه يحق للمصور المشاركة بحد أقصى عدد 3 صور، على أن ترسل الصور بدون إطار وبدون إضافة تأثيرات مرئية تغير من أصل الصورة وبمقاس 40 في 60 سم، بالإضافة إلى عدم احتواء الصورة المشاركة على أي مواد تتعدى على حقوق الملكية الفكرية لأي شخص أو أي جهة ويتحمل المشارك كافة المسؤوليات القانونية إزاء اي انتهاك لحقوق غيره.

وأشارت الجامعة إلى أنها تحتفظ بحقوق نشر الصور المشاركة في المسابقة واستخدامها بما يتناسب مع رؤيتها في النشر والتوزيع والطباعة والالتزام بالإشارة إلى اسم المصور في كل مرة يتم استخدامها.