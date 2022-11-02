جامعة القاهرة تطلق مسابقة «ابتكار 6» لتأهيل الطلاب إلى «إبداع 11»

أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة «ابتكار 6»، المؤهلة لمسابقة «إبداع 11»، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، في مجالات الابتكار والاختراع، والمبادرات المجتمعية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم، حيث سيحصل الطلاب الفائزين بالمسابقة على جوائز مالية قيمة.

مجال المبادرات المجتمعية

وتشمل مسابقة «ابتكار 6»، عدة مجالات، أبرزها مجال المبادرات المجتمعية، ومجال الابتكار والاختراع في ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقاته، والابتكارات الهندسية والسيارات الكهربائية، والطابعات ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا الغواصات الآلية والروبوتكس.

موعد تسليم الأعمال المشاركة بالمسابقة

وحددت الجامعة آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بالمسابقة يوم 15 نوفمبر 2022، كما تم حددت عدة شروط للاشتراك في المسابقة، ففي مجال الابتكار والاختراع يجب أن يكون الطالب مقيدا بإحدى كليات الجامعة للعام 2022/ 2023، وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد على 27 سنة، وأن يخدم الابتكار المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويقدم الطالب نموذجا أوليا قابلا للتشغيل في مجال الابتكار والاختراع وورقة عن المشروع بكافة تفاصيله، وفي حالة المشاركة بفريق عمل يجب ألا يزيد على 3 طلاب ويمثله طالبان.

تحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة

وتتضمن شروط المسابقة في مجال المبادرات المجتمعية أن تقدم المبادرة حلولا قابلة للتطبيق لإحدى المشكلات أو القضايا التي تواجه المجتمع، وأن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد على المجتمع والبيئة بشكل يتماشى مع استراتيجية مصر 2030، وضرورة تحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة سواء في تجمع سكني أو قرية أو مركز أو محافظة أو على مستوي الجمهورية، وأن تكون المبادرة قابلة للتقييم والتحقق وتميزها وحداثتها، وتقدم المبادرة بفريق عمل جماعي لا يقل عن طالبين ولا يزيد على 5 طلاب ولا تقبل المبادرات الفردية.

تنمية المهارات وخلق روح المنافسة الشريفة

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تنظم العديد من المسابقات لجذب الطلاب، وتتبني المواهب التي تستحق الاهتمام والتطوير، وتفتح المسارات الإبداعية أمام طلابها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، وتدعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل، لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة، حيث أن المشاركة في المسابقات لها دور رائد في صقل وإعداد شخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم.