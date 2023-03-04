تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «أحداث الذكرى الثالثة للثورة» لـ6 مايو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، لـ6 مايو المقبل للحكم.

استعراض القوة والتجمهر

وخضع المتهمون إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت لهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة القتل العمد والشروع في القتل لعدد من المواطنين، فضلًا عن استعراض القوة والتجمهر.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، لوحوا بالعنف ضد المواطنين، وأتلفوا عمدًا الممتلكات العامة وكان ذلك من شأنه كله تكدير السلم العام، وهو ما يخالف أحكام القوانين والدستور.

أحداث عنف

وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، إلى أحداث العنف التي وقعت في محيط نقابة الصحفيين بذكرى يناير الثالثة، وهو ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.