الكنيسة المرقسية بالأزبكية تعلن فتح غرفة البابا كيرلس السادس للزيارة (بالصور)

أعلنت الكنيسة المرقسية بالأزبكية، فتح غرفة البابا كيرلس السادس للزيارة وأخذ البركة خلال فترة النهضة من صباح اليوم السبت وحتى الخميس 9 مارس من 10 صباحا حتى 10 مساء.

مقتنيات البابا كيرلس السادس

وتضم الغرفة مقتنيات البابا كيرلس السادس من ملابسه وغرفة نومه، فضلًا عن بعض من ملابسه والكتاب المقدس الخاص به وصليبه والعصاه.

وكانت الغرفة قديما مقر إقامة البابا كيرلس السادس في فترة توليه الكرسي المرقسي من 1959 حتى 1971 في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية «البطرخانة القديمة»، إذ كانت تعد الكنيسة المقر البابوي السابق حتى وفاة البابا كيرلس السادس، كما ظل جسده بها لمدة ثلاثة أيام حتى تم نقله لدير مارمينا بمريوط.

وتوجد غرفة البابا كيرلس في القصر الكائن داخل الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

بعيد نياحة البابا كيرلس السادس الـ52

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد نياحة البابا كيرلس السادس الـ52 الخميس المقبل.

ومنح المجمع المقدس البابا كيرلس السادس لقب قديس في يونيو 2013، بعد مرور 40 سنة على وفاته، والذي يعد أحد الشروط الرئيسية لإعلان القداسة، كما تتضمن تلك الشروط أن يعلن أن الشخص مطوب، وأن يجرى استبيان آراء الإكليروس والأقباط لإعلان أن الشخص قديس خلال 10 سنوات.

والاعتراف بالبابا كيرلس السادس أتاح للكنيسة إمكانية بناء كنائس أو مذابح على اسمه، وعمل أيقونات له، وأعياد وإبصاليات وتماجيد ومدائح على اسمه، وكذلك إنتاج العديد من الأفلام عن حياة البابا كيرلس ومعجزاته مع الطلبه والمرضى.