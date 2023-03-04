مؤسسة شباب القادة تطلق النسخة الثانية من برنامج قادة الهندسة للتدريب

أعلنت مؤسسة شباب القادة، إطلاق النسخة الثانية من برنامج قادة الهندسة «Learning Expert»، بالتعاون مع مؤسسة Concrete Plus بعد النجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى في العام الماضي.

النسخة الثانية من برنامج قادة الهندسة

وقال النائب النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن برنامج قادة الهندسة Learning Expert، يعد فرصة لطلاب الكليات الهندسية لتدريبهم على الكثير من المهارات التي تؤهلهم للانتقال الى سوق العمل، ودعم أفكارهم وتنفيذها، موضحا أنه متحمس جدا لبدء العام الجديد للبرنامج، وسماع أفكار طلاب جدد.

وأضاف فتحي، أن مسابقة قادة الهندسة Learning Expert، تسلط الضوء على أفكار طلاب المجالات الهندسية المختلفة «المعمارية والميكانيكية والمدنية وهندسة الكهرباء»، والالتفات لمشاريع الطلاب.

كما أنها شاركت في تطوير مهاراتهم التقنية في المجالات الهندسية، وأضافت لهم معلومات ليست في المناهج التعليمية، بالإضافة للدعم المادي للمشاريع والأفكار الفائزة.

وأوضح المهندس طارق يوسف رئيس مجلس إدارة مؤسسة Concrete Plus، أن برنامج Learning Experts في نسخته الثانية، هو امتداد لدعم المؤسسة لشباب المهندسين ورفع كفائتهم، من خلال تنمية المهارات اللازمة لتطوير الأعمال، إيمانا منا بالدور المهم الذي تقوم به الكوادر الشابة التي تم إعدادها جيدا، وحثهم على إطلاق الأفكار المتجددة، من أجل خلق وتعظيم القيمة المضافة لاستدامة تطور المؤسسات وتنمية المجتمع.

كما أكد يوسف، أهمية هذه المبادرات من جانب شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث قامت مؤسسة Concrete Plus بمبادرة برنامج Learning Experts منذ إطلاقها في النسخة الأولى، معربا عن سعادته بما حققه من نجاح، متمنيا استمرار نجاحه في النسخة الثانية.

مؤسسة شباب القادة

ومن الجدير بالذكر، أن مؤسسة شباب القادة مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحـث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم، والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع، وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية، من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تنمية قدراتهم العلمية والنظرية، باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا.