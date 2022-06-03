مؤسسة شباب القادة والتعليم الفني: نعمل منذ 2017 بالجامعات والمدارس

قالت الدكتورة صفاء حسني، مديرة البرامج في مؤسسة شباب القادة والتعليم الفني، إن المؤسسة تعمل منذ عام 2017 في الجامعات والمدارس المصرية، مشيرة إلى أن المؤسسة لديها 3 برامج رئيسية وهي برامج الأنشطة الطلابية، وهي أول وأكبر منصة تجمع الأنشطة الطلابية لدعمها وتمكينها.

حسني: لدينا برنامج «هي تقود» وهو برنامج لدعم طالبات التعليم الفني

وأضافت «حسني»، خلال تقرير نشره برنامج «نون القمة»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المؤسسة لديها أيضا برنامج «هي تقود» وهو برنامج لدعم طالبات التعليم الفني في مصر، وثالث برامج المؤسسة هو برنامج القادة وهو رحلة للبحث عن الكوادر الشبابية من الجامعات المصرية.

حسني: عندنا 18 ألف متقدم على البرنامج من أجل الالتحاق بالمؤسسة

واستطردت: «إحنا السنة دي نزلنا 101 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، وكان عندنا 18 ألف متقدم على البرنامج من أجل الالتحاق بالمؤسسة».

طالبة ملتحقة بالمؤسسة: المؤسسة تساهم في الكثير من الأعمال التطوعية

فيما أوضحت بسنت إيهاب، طالبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن التحاقها بالمؤسسة سببه هو أن ما تقدمه المؤسسة مميز ولا يقدمه غيرها، كما أنهم دائما ما يساهمون في الكثير من الأعمال التطوعية المجتمعية، «اللي خلاهم يختاروني اني كنت بساهم في حجات كتير في الجامعة عندي».