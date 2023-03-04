«الفلبين»: رصد 44 سفينة صينية في البحر الغربي

أفاد خفر السواحل الفلبيني، بوجود 44 سفينة صينية حول جزيرة باج آسا، فيما تصفه الحكومة الفلبينية ببحر الفلبين الغربي.

وذكرت شبكة «إيه بي إس سي بي إن» الفلبينية، اليوم السبت، أن من بين السفن التي رصدها أفراد خفر السواحل المتمركزين على الجزيرة، سفينة تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي، وأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني، بالإضافة إلى 42 سفينة يشتبه في أنها تابعة لميليشيا البحرية الصينية، مشيرة إلى أن التقديرات بأن السفن ترسو على بعد 4.5 إلى 8 أميال بحرية من الجزيرة، وأنها داخل البحر الإقليمي الذي يبلغ 12 ميلا بحريًا.

الفلبين والصين تطالبان بأحقيتهما في جزيرة باج آسا

يشار إلى أن جزيرة باج آسا تعد أكبر جزيرة في مجموعة جزر كالايان، وهي مقر للحكومة المحلية لبلدية كالايان بمحافظة بالاوان جنوب غرب البلاد، إذ تطالب الفلبين والصين وغيرهما من الدول بأحقيتهما في المنطقة.