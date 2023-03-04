«البيت الأبيض»: تقرب الصين من روسيا يجعل علاقاتها مع أوروبا أكثر تعقيدا

اعتبرت الرئاسة الأمريكية، أن الأزمة الأوكرانية، وضعت الصين في موقف صعب، وقالت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، أن كل خطوة تخطوها «بكين» تجاه «موسكو» تجعل علاقات الأولى مع الدول الأوروبية أكثر تعقيدا.

وأشارت بيير، إلى أن «واشنطن» لم تسجل مؤشرات على أن «بكين» تزود «موسكو» بأسلحة فتاكة لاستخدامها خلال الأزمة الأوكرانية.

المدعي العام الأمريكي: الولايات المتحدة متمسكة بمحاسبة «موسكو»

بدوره، وصل المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، أمس الجمعة، إلى أوكرانيا بزيارة غير معلن عنها، مؤكدا خلال عدد من اللقاءات، تمسك «واشنطن» بمحاسبة «موسكو» عن الجرائم التي ارتكبتها أثناء الأزمة الأوكرانية.

وزار جارلاند، مدينة «لفوف» غربي أوكرانيا للمشاركة في مؤتمر«الوحدة في سبيل العدل»، بناء على دعوة من المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي» الأمريكية نقلا عن مصادر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكي هوكسترا، إطلاق عمل «مجموعة الحوار» لمحاسبة المسؤولين عن «الجرائم» في أوكرانيا.

ملياردير روسي: البلاد بحاجة إلى استثمارات أجنبية

اقتصاديا، قال الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس فلاديمير بوتين، وتقدر مجلة «فوربس» صافي ثروة الأول، بأقل من 3 مليارات دولار. إن بلاده قد تجد نفسها بلا أموال في 2024، مشيرا في مؤتمر اقتصادي عقد بسيبيريا، إلى الحاجة إلى استثمارات أجنبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جانبه، أوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن رفض جميع الدول شراء نفط موسكو سيخلق مشاكل ويؤدي إلى اختلال التوازن في سوق النفط العالمية، مشيرا في مقابلة مع صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، إلى أن «الاتحاد الأوروبي» غير قلق على الإطلاق من حقيقة أن «نيودلهي» تشتري النفط الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.