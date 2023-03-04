قيادي فلسطيني يرحب بدعوة أوروبا إسرائيل لوقف الترويج للاستيطان بالضفة الغربية

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، بدعوة 6 دول أوروبية، وطلبها من حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف الترويج لسبعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، دعوا في بيان مشترك، اليوم، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأدان وزراء الدول الأوروبية الست، العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، وطالبوا بضرورة محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا.