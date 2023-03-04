«عاطف» صديق حيوانات الشوارع: «براعيهم من سنين»

علاقة قوية جمعت عاطف سيد، الملقب بصديق الحيوانات، بالكلاب والقطط الموجودة فى نطاق منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، تلك العلاقة التى بدأت قبل سنوات عندما وجد الخمسينى قطة أمام منزله فقرر أن ينقذها من الشارع حتى لا تتعرض لأذى، لكونها كانت صغيرة السن، وهنا بدأ الفصل الأول فى قصة وفاء جمعت الرجل بالحيوانات حتى أصب اليوم عندما يسير تجد خلفه عشرات القطط والكلاب فى مشهد غريب، ولكن اعتاد عليه سكان المنطقة لتكراره يومياً.

عن أسباب اهتمام «عاطف» بالكلاب والقطط يحكى الرجل ويقول إنه ذات مرة أنقذه كلب من الموت المحقق على يد أحد الأشقياء قبل أن يتم القبض عليه، ولكنه كان قد أصاب الكلب الذى هجم عليه بضراوة حتى يمنعه من إيذائه، وبالفعل كان للكلب ما أراد وأنقذ «عاطف» ولكن الكلب أصيب بشدة فى البطن: «رُحت بيه للدكتور علشان أعالجه وكنت مستعد أدفع أى مبلغ لكن للأسف مات، كنت متعلق بيه وأعتبره أوفى صديق، ولما مات عملت له جنازة وجبت كراسى فى الشارع وأخدت العزا والناس كلها كانت زعلانة عليه كأنه بنى آدم، وحضر يومها كل حبايبى ده غير سكان المنطقة اللى كانوا بيقدموا ليا واجب العزا كأنه عيل من عيالى».

ارتبط «عاطف» كثيراً بقطط وكلاب الشارع، واعتاد أن يوفر لها الطعام يومياً، حيث بدأت تلك الصداقة التى لا تعرف سوى الوفاء منذ ما يزيد على 20 سنة عندما قرر الرجل تربية قطط الشارع داخل شقته الصغيرة: «بدأت بقطتين واحدة لاقيتها قدام باب الشقة كأنها جاية ليا مخصوص والتانية سابها صاحب البيت ليا، ومن وقتها لحد دلوقتى بقيت أجيب أكل لكل قطط الشوارع والكلاب والناس بدأت تساعد معايا فى الأكل برضه علشان مانسبش حيوان مسكين جعان أو عطشان وبيمشى ورايا يومياً أكتر من 100 قطة».

صداقة «عاطف» مع الحيوانات جعلت الكثير من جيران الرجل العجوز يحبون القطط أيضاً لدرجة أنهم أقاموا عيد ميلاد لأحد قططه فى إشارة منهم لمحبتهم له، ودائماً ما يشاركونه فى توفير الأكل للحيوانات بعد أن اعتادت التجمع عند بيته مع دقائق الثالثة عصراً وكأنها تعلم موعد انتهائه من عمله: «باكون جاى فى الوقت ده ومعايا أكلهم ولما ألاحظ إن فيهم حيوان عيان أجيب له الدوا وباحس براحة وأنا بينهم لأنهم كائنات ماتعرفش يعنى إيه غدر، ماتعرفش غير الوفاء وبس».