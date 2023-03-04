اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «حيوانات الشوارع» في عناية «قلوب رحيمة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى» يهنئ رئيس وشعب نيجيريا بإنجاز الانتخابات الرئاسية

«حيوانات الشوارع».. في عناية «قلوب رحيمة»

مبادرات لحمايتها من الطقس السيئ والعنف.. و«شلاتر» خاصة لرعايتها طبيا

«شلاتر» وملاجئ ومبادرات شبابية بحثا عن «حيوانات بلا مأوى» والاعتناء بها

«باسم» يُطعم الكلاب الضالة يوميا.. و«مريم»: «بعالجهم في بيتى وعملت لهم شلتر»

آراء فقهية تحرم الاعتداء عليها.. وأمين «الفتوى»: تربيتها ليست مكروهة طالما يتم الإحسان إليها

محامٍ: القانون المصري يغلظ عقوبة تعذيبها

تنفيذ 1872 مشروعا بـ31 مليار جنيه لخدمة 1.5 مليون مواطن بقنا

«الصحة»: 1.6 مليون عملية ضمن «إنهاء قوائم الانتظار»

«عبد الغفار»: خدمات المبادرة مجانية لتخفيف معاناة غير القادرين

استعدادات الأهلي وغضب بالزمالك

«الأحمر» يتحدى الإجهاد ويبدأ الإعداد لـ«المقاولون» وتجهيز «كهربا والسولية»

لوم بين لاعبي «الأبيض» بعد التعادل مع بيراميدز.. والجهاز ينفي وقوع مشادة بين «دونجا والجزيري»

حصاد الجولة الـ 20: استمرار صحوة «الاتحاد وفاركو»

وصراع المقدمة بدون تغيير

الحكومة البريطانية: نقص الخضراوات والفاكهة قد يستمر لأسابيع

عمال الطاقة النووية وقطاع الغاز في فرنسا يضربون عن العمل احتجاجا على نظام التقاعد

حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات بتكلفة 150 مليار جنيه سنويا

الصفحة الثانية

مجلس الوزراء ينفي تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق

«حياة كريمة»: تنفيذ 1872 مشروعا باستثمارات 31 مليار جنيه تخدم 1.5 مليون مواطن قناوي

«آمنة»: توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من المشروعات لرفع جودة حياة المواطنين

البابا تواضروس يدشن كنيسة «العذراء» بالتجمع الخامس.. و«المبادرة» تسابق الزمن لإنجاز العمل في بني سويف والقليوبية

«سليم»: قافلة طبية تضم نخبة من أفضل الاستشاريين لتقديم الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم

بدء التشغيل التجريبي لكوبري كفر الدوار على «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

الصفحة الثالثة

البنوك تستقبل عام 2023 بارتفاع السيولة المحلية والودائع الأجنبية

شهادات الادخار الدولارية تجذب رؤوس الأموال.. والبنوك تحصد شهادات الثقة

«الزراعة»: طرح تقاوي المحاصيل الصيفية بتخفيض 50%

مباحثات «مصرية - دنماركية» للتعاون في المشروعات الخضراء

«السعيد»: فرص واعدة في «اقتصادية القناة»

وزير الري يطالب المزارعين باستخدام الأنظمة الحديثة لترشيد استهلاك المياه

«سويلم» يوجه بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الصرف الزراعي بأسوان

«البيئة»: طرح أنشطة سياحية تناسب طبيعة محميات الفيوم

«الصحة»: إجراء فحوصات المقبلين على الزواج من المغتربين داخل مصر فقط

«الإسكان»: إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بـ6 مدن

أوكرانيا: نرغب في بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

«التعليم» تدرس عقد امتحانات «أولى وتانية ثانوي» على مستوى المدرسة

«زيلينسكي» يشكر البرلمان الأوروبى على دعم بلاده

عكارة ونفايات تملأ أحد روافد «دجلة» تهدد بنشر الأوبئة والعطش

الصفحة الرابعة

أول تجربة فنية في عالم الدراما أبطالها من الشباب والوجوه الجديدة

المخرج رؤوف عبد العزيز: مواهب متميزة استحقت فرصة الظهور

المؤلف إسماعيل إبراهيم: مزج الدراما والمسرح في عمل فني تجربة ممتعة

المؤلف طارق علي: مغامرة تحمس لها نقيب الممثلين و«المتحدة»

الملحن أحمد حمدي: تقديم رؤى موسيقية جديدة من خلال الشباب

خطوة جريئة لصالح المبدعين تجربة نتمنى تكرارها لدعم المواهب

الصفحة الخامسة

القطاع المصرفي يستقبل 2023 بارتفاع السيولة المحلية والودائع الأجنبية

شهادات الادخار الدولارية جاذبة لرؤوس الأموال.. والبنوك تواصل حصد شهادات الثقة الدولية

والودائع لأجل بالعملة المحلية تصل 4.628 تريليون جنيه.. والمعروض النقدي يسجل 1٫669 تريليون

«الأهلي» يحتفظ بشهادة التوافق مع معاییر «فيزا وماستركارد»

«مصر» يحصل على شهادة «PCI-DSS» لتأمين بطاقات الدفع

انطلاق معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي 7 مارس

«جيه إل إل» تدعو الشركات العقارية إلى استراتيجيات لتخفيف التضخم

تعاون بين «مكادي هايتس وStryx Sports دبي» بمحافظة البحر الأحمر

الصفحة السادسة

حيوانات الشارع.. في عناية «قلوب رحيمة»

مبادرات لحمايتها من الطقس السيئ والعنف.. و«شلاتر» خاصة لرعايتها طبيا

«شلاتر» وملاجئ ومبادرات شبابية بحثا عن «حيوانات بلا مأوى» ورعايتها

«باسم» يخصص يوما في الأسبوع للبحث عن الكلاب الضالة لإطعامها وعلاجها

«مريم»: «فتحت منزلي للكلاب وعملت لهم شلتر في شقتي وبحلم بمزرعة كبيرة لهم»

«عاطف» صديق الحيوانات: «براعيهم من سنين»

ابن «الدرب الأحمر»: بدأت بقطتين كانوا على السلم.. ولميت إخواتهم من الشارع

«حامد» وكلابه.. «مستعدين يموتوا فداء لبعض»

ابن «المريوطية»: كائنات لا تعرف الغدر واللي بيقرب منها بيتعلق بيها

الصفحة السابعة

ناشطون في حماية الحيوانات: الوعي بأهمية وجودها في حياتنا ضرورة

طبيبة بيطرية: «تعذيب وقتل الحيوانات جرائم لا تهاون معها.. وعبث بالتوازن البيئي»

«ليست نجسة ولا تمنع البركة».. آراء فقهية أنصفت الحيوانات في كل الأديان

أمين «الفتوى»: «اقتناؤها وتربيتها ليست مكروهة طالما تم الإحسان إليها.. ولا تمنع دخول الملائكة البيت»

محامٍ: الحماية القانونية للحيوانات معترف بها عالميا والقانون المصري يغلظ عقوبة التعذيب وتصل إلى الحبس

«محمود» أسس دارا لرعاية الخيول بـ«نزلة السمان»

«محيي الدين»: مواد القانون أوجبت عقاب من يتعرض للحيوانات أو يعذبها أو يقتلها

صاحب المزرعة يجمع الحيوانات المريضة ويتعامل معها بلطف ويتولى رعايتها ويعرضها للتبنىي تحت إشراف ألماني

الصفحة الثامنة

طموحات مختلفة

الأهلي يتحدى الإجهاد

«كولر» يعتمد على سياسة التدوير.. والأحمر يبدأ التجهيز لمواجهة المقاولون بالدوري.. وبرنامج طبي لـ«السولية وعبدالمنعم»

مرحلة تصحيح الأخطاء.. غضب ولوم بين لاعبي الزمالك بعد التعادل مع بيراميدز و«فيريرا» يعترف بالمعاناة في خط الهجوم

هدف تاريخي.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا أمام «الشياطين الحمر»