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تشييع جنازة شريفة فاضل عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة

كتب:

محمود الرفاعى
01:34 ص | الأحد 05 مارس 2023
شريفة فاضل

شريفة فاضل

توفيت منذ قليل الفنانة شريفة فاضل بعد صراع طويل مع المرض وذلك حسب ما ذكر طارق ندى نجل شقيقها.

الدفن في مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة

أعلن طارق ندى عبر صفحته بـ«فيسبوك» أن الأسرة قررت إقامة صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة صلاح سالم مقابر الإمام الشافعي.

ابنة رجاء الجداوي تنعى شريفة فاضل

وكتبت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر صفحة والدتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلة: «الله يرحمك يا طنط شريفة إنا لله وإنا إليه راجعون طنط شريفة فاضل في ذمة الله»

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بقلم محمود الرفاعى