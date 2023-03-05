الصين تعلن زيادة ميزانية الدفاع 1553.7 مليار يوان

قررت السلطات الصينية، زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7.2% في العام الجاري 2023، إلى 1553.7 مليار يوان «حوالي 224.8 مليار دولار»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

مواجهة التحديات الأمنية المعقدة

وقال المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، «وانج تشاو»، أمس السبت، إن «بكين» تزيد ميزانيتها الدفاعية على أساس الحاجة لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن تحديث القوات المسلحة الصينية لن يشكل تهديدا لأية دولة في العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

اجتماع المجلس الوطني الصيني

واجتمع نواب المجلس الوطني الـ14، صباح أمس السبت، لحضور اجتماع تحضيري لانتخاب هيئة رئاسة الدورة الأولى للمجلس، فيما انتخبت هيئة رئاسة من 192 عضوا، و«لي هونج تشونج» أمينا عاما للدورة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وانتخب «تشاو له جي» و10 آخرون من نواب المجلس، رؤساء تنفيذيين لهيئة رئاسة الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14.

وفي وقت سابق، قال البروفيسور في «جامعة أكسفورد» البريطانية بيتر فرانكوبان، إن الأزمة الأوكرانية، والطريقة التي تعاملت بها الدول الغربية معها، خلقت فرصا هائلة للتعاون بين روسيا والصين، مشيرا في مقالة تحت عنوان: «هل ينتصر بوتين؟»، نشرتها مجلة «سبكتاتور» البريطانية، إلى أن البلدين متحدان من خلال الفكرة التي يروجانها بأن الغرب هو الذي يقوم بالتدمير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.