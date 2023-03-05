ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية في القاهرة

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، حال استقلالهم سيارة، وشروعهم في سرقة توك توك ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وعٌثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، و2 لوحة معدنية مصطنعة، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم في سرقة التوك توك بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، كما أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب باستخدام سيارات مستأجرة، واستخدام اللوحات المصطنعة على السيارات المستأجرة لعدم تحديد هويتهم وضبطهم، كما تم بإرشادهم ضبط السيارات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم «سيئي النية» عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.