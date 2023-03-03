ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من شخصين بأنهما حال سيرهما بطريق الإسماعيلية الصحراوي بدائرة القسم، فوجئا بسيارة دون لوحات معدنية، يستقلها 4 أشخاص قاموا بإستيقافهما، وأدعوا بأنهم رجال شرطة وطلبوا تراخيص السيارة وعقب ذلك قاموا بتفتيش السيارة واستولوا منها على مبلغ مالي وهاتف محمول، وتراخيص السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وتبين ضبط الآخرين على ذمة قضية أخرى، وبحوزتهم كارنيه مزور خاص بإحدى الجهات وهاتف محمول وطبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار وبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المٌشار إليه بأسلوب انتحال الصفة.

كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة، وأقرا بارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر أحدهم بقيامه باصطناع الكارنيه المضبوط بحوزته باستخدام برامج الفوتو شوب وإسكانر وطابعة بإحدى المطابع بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.