أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، انطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا بالشرقية، بمشاركة 750 فرقة طبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وخطة الدولة برفع نسب التغطية بالتطعيمات لحماية المواطنين والمجتمع من الأمراض والأوبئة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية.

تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمكتبه صباح اليوم الأحد، الدكتورة غدير أبوعامر مسئولة التطعيمات بالبرنامج الموسع للتطعيمات، وإيهاب محمود مسئول مركز المعلومات بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومشرفي وزارة الصحة على حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين بمحافظة الشرقية ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» لمن هم أكبر من 12 عاما بالمحافظة، والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من اليوم الأحد.

انتشار الفرق الطبية في جميع قرى المحافظة

وجرى استعراض الوضع الصحي الحالي بالمحافظة، في حضور مسئولة التطعيمات بالمديرية، وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن الفرق الطبية المدربة سيتم انتشارها في جميع القرى والنجوع والتوابع بمراكز ومدن محافظة الشرقية، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، وللحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأكد على أهمية تلقي جميع المواطنين المستهدفين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للحماية من الفيروس وزيادة المناعة المجتمعية، وأهمية الحصول على الجرعات التنشيطية الثانية والثالثة والرابعة من اللقاح المضاد للفيروس، دون الحاجة لتسجيل مسبق، وأهمية رفع الوعي الصحة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الواقيات الشخصية.

مشاركة 750 فرقة طبية

وأضاف وكيل الوزارة، أنه سيتم مشاركة 750 فرقة طبية بمحافظة الشرقية، لتطعيم المواطنين المستهدفين، مشيراً إلى أن جميع الطعوم متوفرة ويتم إعطاؤها وفقاً للمراحل العمرية، والحالة الصحية للمواطنين، وتم التنبيه على مديري الإدارات الصحية بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة بجميع أنحاء المحافظة.