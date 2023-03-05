«الصحة»: تقديم خدمات لـ 1.2 مليون حالة في مجال طب الأسنان خلال شهر «فيديو»

قال الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، بوزارة الصحة والسكان، إنّ هناك توجيهات برفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدم في كل الوحدات والمستشفيات التابعة للوزارة، مشيرا إلى مناظرة 1.2 مليون حالة خلال شهر يناير الماضي.

ندوات تثقيفية وتوعوية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان في وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «ننظم الندوات التثقيفية والتوعوية، وهي مهمة جدا، لأن إحدى محاور المبادرات الرئاسية هي الاكتشاف المبكر، وبالتالي فإن التوعية تستهدف منع حدوث التهابات في اللثة أو تسوسات، وفي يناير، تم عقد 7011 ندوة».

68 ألف مواطن حضروا الندوات

وتابع رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان في وزارة الصحة والسكان: «حضور الندوات بلغ 68 ألفا و809 مواطنين، وكل مواطن منهم سيقوم بتوعية أسرته، وفي يناير لدينا ما يقرب من 25 قافلة للأماكن الأكثر احتياجا، كما نحرص على الواجد في المناسبات، فقد تواجدنا في الكاتدرائية بالعباسية، وشاركنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار أسبوعين، وقدمنا الخدمات لأكثر من 4500 مواطن».

قوافل مجانية في المحافظات

وأكد الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان: «جميع الخدمات نقدمها في القوافل مجانية، ونحول بعض الحالات للمستشفيات التابعة للوزارة، لاستكمال العلاج، وأي حالة تأتي إلينا يكون لديها كارت به كل البيانات مثل الطبيب مقدم الخدمة والخدمات التي تم الحصول عليها».