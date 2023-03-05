رئيس جامعة القاهرة: الدين اكتمل وثابت ولا يتغير ويختلف عن تجديد الخطاب

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الدين هو الوحي الكريم وثابت لا يتغير، أما الخطاب الديني هو الخطاب الديني البشري، وهي طريقتنا في فهم الدين، وهناك فرق بين الدين والخطاب الديني، فالدين اكتمل ولا يتغير ولا يتطور ثابت وهي كلمة الله مبينة بالسنة النبوية لأنه في كتاب، أما الخطاب الديني هو عبارة عن كلام البشر عن الدين: «الرسول صلى الله عليه وسلم إن قال صدق».

الوسطية والخطاب الديني

وأضاف الخشت، خلال ندوة جامعة القاهرة تحت عنوان الوسطية والخطاب الديني لين الثابت والمتغير، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وولفيف من قيادات جامعة القاهرة، أن الدين يناسب كل الأزمة والعصور ولكن الخطاب الديني لا يناسب كل العصور: «المذهب الشافعي تغير 3 مرات، وكذلك تجد 3 أراء للأمام احمد بن حنبل في العديد من القضايا الفقهية»، مؤكدا أن الثوابت نتمسك بها بما أنها محاور الإيمان والثوابت كما هي لا يستطع أحد تغييرها، لكن طريقة فهمنا لبعض الأمور يمكن أن تتغير وفقا للعصور والعلم والمسجدات، لكن يجب أن يتم التعامل الوسطية في الأمور.

مواجهة التطرف

وأضاف الخشت، أنّ التطرف أحد أسباب وجود ظاهرة الإلحاد.