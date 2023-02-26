رئيس جامعة القاهرة: نشرنا 6765 بحثا دوليً حسب مؤشر «Scopus» في عام واحد

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول حجم الدراسات العلمية والمشروعات البحثية التي نفذتها الجامعة خلال عام، مشيرًا إلى أن الجامعة نشرت 6765 دراسة علمية دوليا حسب مؤشر «Scopus» في عام واحد، ونفذت 25 مشروعًا بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحث العلمي، و7 مشروعات داخل الجامعة، و4 مشروعات دولية وذلك بتكلفة إجمالية للبحوث تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.

11 مشروعا مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وقال الخشت، إنَّ الجامعة أقامت 11 مشروعًا مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإجمالي 19 مليون و915 ألف و123 جنيه، بينما تّ تنفيذ 10 مشروعات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بتمويل 13 مليونا و561 ألفا و450 جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الاعتماد الدولي للمعامل بتكلفة 11 مليونا و520 ألف جنيه، إلى جانب 7 مشروعات بحثية داخل الجامعة بتكلفة تقترب من 3 ملايين جنيه، علاوة على 4 مشروعات دولية بقيمة 30 مليون جنيه.

احتياجات الدولة المصرية

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنَّ البحوث العلمية للجامعة تركزت علي احتياجات الدولة المصرية وعلي رأسها قضايا المناخ والزراعة والهندسة والتخطيط العمراني ومكافحة التصحر والزيادة السكانية، فضلا عن مشروعات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة، موضحاً أن علماء وباحثين من 12 كلية ومعهدا بالجامعة شاركوا في الأبحاث العلمية المختلفة.

وأشار الخشت، إلى أنَّ أبرز القضايا التي تناولتها الأبحاث العلمية إنشاء بصمة من الأحماض النووية، واعتماد وتطوير وحدة زرع النخاع المعملية، وتأثير الدلتا الجديدة الرئة الجديدة لمصر وحمايتها من التصحر، وتكنولوجيا الرقمنة، وطرق الحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى مشروعات بحثية حول قضايا تطوير نظام مراسلة فوري وأمن، وتعزيز الاستفادة من تقنية النانو في مجال المكافحة البيولوجية للآفات الحشرية الزراعية، والاختزال الكهروكيميائي، والتخليق الأخضر للجسيمات النانوية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن استراتيجية البحث العلمي في الجامعة تعتمد علي البحث العلمي التطبيقي الذي يساهم في خدمة المجتمع ، ويعمل بالتوازي مع الخطط والمشروعات القومية ومواجهة اي تحديات أو عوائق تواجه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ومن جهته، صرح الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأنَّ الزيادة غير المسبوقة في النشر الدولي المتميز في المجلات العلمية و في المشروعات البحثية تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة في تشجيع البحث العلمي وزيادة مكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس وتشجيع المشروعات البحثية في المجالات التي تخدم رؤية التنمية المستدامة.