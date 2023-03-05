الإعدام شنقا لسائق توك توك خطف طفلا وتعدى عليه في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا على سائق توك توك لاتهامه بخطف طفل عن طريق التحايل والتعدي عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم.

صدر الحكم في جنايات شبرا برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريري، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

أمر إحالة المتهم

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10018 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2560 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م ص أ"، 30 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، خطف الطفل "آدم ع م"، بالتحايل، واستغل صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته؛ لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله سائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية توك توك، لإبعاد الطفل عن ذويه وليتمكن من الاعتداء عليه.

تفاصيل التعدي على طفل قليوب

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية، بذات الزمان والمكان، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، عقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، فتعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعي الخاص به المُرفق بالأوراق، وهي الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267/ الفقرة الثانية، و268 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.