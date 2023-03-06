«محمد» مُنشد يريح قلوب المحبين في مولد القناوي: «خير الخلق وأحلاها»

بخطوات ثابتة، ويد ماسكة لطبلة وأخرى تعزف عليها، ينشد محمد أحمد في ساحة مسجد عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا، في الاحتفال بالمولد خلال هذه الأيام، مرددا كلمات في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم على مسامع الزائرين للقطب الصوفي «أسد الصعيد».

اناشيد تجذب المواطنين في ساحة مسجد القنائي

«صلى الله على طه، خير الخلق وأحلاها.. طلع البدر علينا من ثنايات الوداع».. بهذه الكلمات يردد المنشد المحب للعارف بالله عبدالرحيم القناوي، ما جعل المريدين والمحبين بآلاف يسمعون له ويسيرون معه حتى وصلوا إلى المقام داخل المسجد.

«أحمد»: اعتدت حضور الموالد في كل ربوع مصر

يقول المنشد محمد أحمد لـ«الوطن»، إنه محب لأولياء الله الصالحين، ويحرص دائما على الحضور للاحتفال بموالد العارفين في كل ربوع المحافظات مصر، ومن بينهم مولد سيدي عبدالرحيم القناوي.

وأضاف، أنه منشد لحلقات الذكر في الموالد، وفي فترة النهار يمر ويتجول بطبلته ويردد على ألحانها كلمات في حب رسول الله في ساحات موالد الأقطاب الصوفية.

وكشف أنه يأتي إلى «القناوي» منذ أكثر من 10 سنوات بشكل مستمر للإنشاد في الخيام وفي الساحة للاحتفال بمولده، لإضفاء روح المحبة بين الزائرين وإسماعهم كلمات مديح تريح قلوب العاشقين لآل بيت رسول الله محمد صلى الله وعليه وسلم.

الاحتفال بمولد عبد الرحيم القناوي

يذكر أن مقام عبدالرحيم القناوي يشهد إقبالا كبيرا خلال هذه الأيام للاحتفال بمولده الذي يبدأ من الأول من شهر شعبان إلى منتصفه من كل عام هجري.