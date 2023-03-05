متى ترفع الأعمال في شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح

مع حلول شهر شعبان المبارك، تتوجه النية إلى رفع الأعمال في هذا الشهر الذي تنتظره الأمة الإسلامية في جميع دول العالم، وسط تساؤل متى ترفع الأعمال في شهر شعبان؟، وهو ما توضحه «الوطن» في تقريرها.

ولمعرفة متى ترفع الأعمال في شهر شعبان؟.. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

متى ترفع الأعمال في شهر شعبان؟

وعن متى ترفع الأعمال في شهر شعبان؟.. نفت دار الإفتاء المصرية، أنّ يكون هناك يوم محدد في شهر شعبان ترفع فيها الأعمال، وهو ما قاله الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لم يرد نصًا بالسنة النبوية يثبت رفع الأعمال في ليلة النصف من شعبان، حيث إن النصوص وردت بأن الشهر بأكمله تُرفع فيه أعمال العباد إلى الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.