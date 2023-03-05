فضل صيام الثلاثة أيام البيض من شهر شعبان.. «الإفتاء» توضح

يمتاز شهر شعبان بكثرة الخير والبركة، ويستغل المسلمون هذا الشهر الفضيل في التقرب إلى الله والاستعداد لشهر رمضان المبارك، لذا يحرصون على صيام الثلاثة أيام البيض، لما لها من فضل عظيم في تكفير الذنوب ومحو الخطايا، لذلك يبحث كثيرون عن فضل هذه الأيام.

فضل صيام الثلاثة البيض من شهر شعبان

وعن فضل صيام الثلاث البيض من شعبان، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأيام البيض هي 13 و14 و15 من أي شهرهجري، وسميت بذلك لأن هذ الأيام يُكتمل فيها القمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها، مضيفة أن الصيام من أفضل الأعمال في شهر شعبان لأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال.

وأضافت «الإفتاء»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصوم بكثرة خلال شهر شعبان، فقد أخرج النسائي في سننه عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»، وهذا يوضح فضل صيام الثلاث البيض من شعبان.

حديث عن فضل الأيام البيض

وأوضحت دارالإفتاء المصرية بخصوص فضل صيام الثلاثة البيض من شعبان، أنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.