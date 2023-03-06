مدير مصنع سيديكو للأدوية لـ يوسف الحسيني: نسعى لتغطية السوق المحلي قريبا

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «توطين صناعة الدواء لتأمين صحة المصريين».

حلم توفير دواء بجودة عالمية

وقال تقي الدين أبو علي، مدير مصنع سيديكو للأدوية، إن حلم توفير دواء مصري بجودة عالمية للمريض المصري والدول الشقيقة والراغبة في الاستيراد من مصر، هذا الحلم يمثل أمنا قوميا نظرا لأنه يمس حياة المصريين، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة والاستيراد.

وأضاف «أبو علي»، أن مصر نجحت في أن يكون بها مصنع لإنتاج الأدوية، وجاري الفترة المقبلة الإنتاج لتغطية السوق المصري بدواء جيد وعالي الجودة ومتاح للمريض للشراء مباشرة أو في المناقصات سيكون سعره أيضا أقل كثيرا من سعر الأدوية المستوردة.

إنتاج مستحضرات علاج الأورام

من جانبه، قال محمد رحمي، مدير إنتاج بشركة سيديكو للأدوية، إن المصنع يعمل لإنتاج مستحضرات علاج الأورام والخامات المستخدمة تكون خطرة على العاملين والبيئة، لذلك جرى تجهيز المصنع بأعلى التقنيات في مجال صناعة هذه الأدوية.

وأشار إلى أن المصنع مجهز بوزن المواد الفعالة للمستحضرات يتم بمعزل تام ما بين العامل والعملية الإنتاجية التي يقوم بها.