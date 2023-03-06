قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 10 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أنه جرى اعتقال أربعة، من ضمنهم طفل، في محافظة الخليل الجنوبية، فيما جرى اعتقال شاب من بلدة عناتا شمال شرق القدس بوسط الضفة الغربية.

اعتقال شابين من محافظة بيت لحم

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شابين من محافظة بيت لحم الواقعة جنوب القدس.

كما جرى اعتقال، ثلاثة من محافظة نابلس الشمالية، إضافة إلى آخرين في المحافظة ذاتها جرى اعتقالهم لفترة قبل أن يتم الإفراج عنهم في وقت لاحق.

إصابة 4 أشخاص بالرصاص الحي

في سياق آخر، أصيب 4 شبان بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، واعتُقل آخر، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة.