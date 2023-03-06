انطلاق البرنامج الثاني من فعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان

انطلقت، اليوم الاثنين، فاعليات مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في ضيافة المجمع الإعلامي النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والذي تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.

مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية

بدأت الفاعليات بكلمات ترحيبية لكل من ميرفت رمزي، وكيل مديري التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ومحمد عثمان ممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات، وإسلام أبو العينين عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وبدأت أعمال الدورة التدريبية بمشاركة نحو 60 شابة من مكلفات الخدمة العامة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وشهدت جلسة العمل الأولى تمحورت حول قيم حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتناولت جلسة العمل الثانية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي قدمها محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، وشرح خلال الجلسة لمفهوم الخطط الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والسند الأممي لها.

كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر2021 ومحاورها الأربعة، وأكد خلال الجلسة أن الاستراتيجية أتت كنتاج لعملية تشاورية واسعة ضمت البرلمان والمجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن أغلب ما ورد من ملاحظات وتوصيات من الجهات المشار إليها تم تضمينها في النص النهائي للاستراتيجية التي أطلقها السيد الرئيس، كما أختتم الجلسة بإستعراض النتائج المستهدفة للاستراتيجية، وما جرى اتخاذه من تدابير وطنية لتحقيقها حتى الآن.

وخلال اليوم جرى توزيع مادة تعليمية لتنمية وعي ومعرفة المتدربين بحقوق الإنسان وصلتها بالواقع المصري من ضمنها نسخ مطبوعة من الدستور، وتقرير موجز أعدته الهيئة العامة حول التدابير الوطنية التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.