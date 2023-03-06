انطلاق قمة المرأة المصرية 12 مارس المقبل برعاية رئيس الوزراء

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تنطلق قمة المرأة المصرية بنسختها الثانية يوم 12 مارس 2023 تحت عنوان «تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها».

قيادات نسائية رائدات يقدمن في حوارات تفاعلية قصص نجاحهن في ظل تحديات عالمية، تحتاج إلى الأمل وخلق الفرص.

القمة تشهد تواجد عدد كبير من الوزيرات ومشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية، كما تشهد تكريم أفضل 50 سيدة تأثيرا والشركات الأفضل في ملف المساواة بين الجنسيين.