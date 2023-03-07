«يوتيوب» تعلن عن مميزات جديدة ستضيفها العام الحالي

قالت شركة يوتيوب YouTube إنها تعمل على عدد كبير من التحسينات المقبلة، وبالنظر إلى أننا بالفعل في عام 2023، يمكنك توقع تضمين أدوات الذكاء الاصطناعي في المحرك.

ولفتت الشركة إلى أنها تعمل على المزيد من التقنيات التي يمكن أن توفر للمبدعين القدرة على فعل المزيد بالإبداع والذكاء الاصطناعي.

يؤكد موهان أنه يريد أن يأخذ YouTube وقته ويتأكد من أن لديه الاستراتيجية المناسبة قبل إصدار أي إعلانات عامة، على عكس نهج Bard المتسرع، نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يثير الكثير من الأسئلة حول الخصوصية والملكية الفكرية، فمن الحكمة المضي قدمًا بحذر.

ولفتت YouTube إلى أنها ستطلق أداة إنشاء هذا العام من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتسجيل ردود فعلهم على مقاطع فيديو YouTube جنبًا إلى جنب مع مقاطع القصيرة.

تحسينات للأمان لـ«يوتيوب» للأطفال

وأكدت أن 50 مليار مشاهدة يوميًا تعتبر نموذجية للقنوات القصيرة ، وقال إن عدد قنوات اليوتيوب التي تقوم بتحميل الأفلام القصيرة يوميًا زاد بنسبة 80% في العام السابق.

وأشارت إلى أن أجهزة التلفزيون لا تزال سوقًا متنامية وأن هناك تحولًا مؤخرًا في الاهتمام بالبودكاست ، مع مبادرات مثل دمج خدمة RSS لتزويد البودكاست بوسائل إضافية لتحميل برامجهم على YouTube وتزويد مستمعي البودكاست بخيارات استماع إضافية.

ذكر الرئيس التنفيذي للشركة أنه يتم تحسين أمان الخدمة ، خاصة بالنسبة لـ YouTube Kids، وهو ما يأتي في الوقت الذي قدمت فيه منظمة غير ربحية في المملكة المتحدة تسمى 5Rights شكوى رسمية ضد YouTube هذا الأسبوع بزعم أنها تجمع بيانات بشكل غير قانوني من الشباب.