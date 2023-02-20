جنات تطرح أغنية «التفاح والفراولة» عبر يوتيوب.. أولى أعمالها في 2023

أطلقت الفنانة جنات أغنيتها الجديدة «التفاح والفراولة» عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، إذ تكون باكورة أغنياتها في عام 2023.

«التفاح والفراولة» من كلمات باسم عادل

أغنية جنات الجديدة من كلمات باسم عادل وألحان محمد الصاوي وتوزيع وماكساج حازم السعيد، وتسجيل وهندسة صوتية محمد جودة والماسترينج في استوديوهات أوسكار كورتجال بمدينة إسطنبول التركية ويقول مطلع الأغنية:

عشقت التفاح على خدودك يا شفايف الفراولة

تعبت انتظارك واقولك من فضلك عيد محاوله

على كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب اولي

تصون العشره يا حبيبي ده حب مش دور طاولة

الأغنية عبر يوتيوب

جنات أطلقت نهاية العام الماضي أغنية «يا بختي بيه»، مع الشاعر أحمد سرور، والملحن إسلام رفعت، وجرى تصوير الأغنية بطريقة الفيديو ليركس، بعد مشاركتها فى مهرجان الموسيقى.