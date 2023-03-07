هزة أرضية تضرب منطقة الحدود «التركية- السورية».. قوتها 3 درجات

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر منطقة الحدود التركية السورية، على عمق 4 كيلومترات.

بؤرة هزة منطقة الحدود التركية السورية وقعت شمال «اللاذقية»

وكشف مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الحدود التركية السورية، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 71 كيلو مترا شمال «اللاذقية» السورية و11 كيلو مترا بين الجنوب والجنوب الغربي من «أنطاكيا» التركية.

وفي وقت سابق، أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، المعروفة اختصارا باسم «الأونروا»، نداء عاجلا لجمع 16.2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئي فلسطين الذين تضرروا نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الماضي حتى أغسطس 2023، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.