هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب منطقة الحدود «التركية السورية»

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود «التركية السورية» على عمق 5 كيلو متر، وقال مركز «رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 37 كم بين الشرق والجنوب الشرقي من«عثمانية» و 8 كليو متر بين الشمال والشمال الشرقي من «حسا».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ضربت هزة أرضية شرق تركيا بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر وبعمق 1 كيلو مترات.

وأوضح «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت شرق تركيا وقعت على مسافة 87 كيلو متر غرب «جيومري» بأرمينيا و15 كم شرق «أرداهان» شمال شرق تركيا.