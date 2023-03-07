أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن بالقليوبية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الفراخ في أسواق القليوبية، اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبيا، وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور بمركز بنها واتحاد منتجي الدواجن، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 70 و71 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن في القليوبية، وكذلك اتحاد منتجي الدواجن، فضلا عن استعراض أسعار البط بأنواعه والكتاكيت البط والفراخ والرومي وسعر طبق البيض بأصنافه.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بالقليوبية

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن التالي:

- لحم الفراخ البيضاء الكيلو من 70 و71 جنيها.

- الفراخ الساسو الكيلو من 110 و115 جنيها.

- لحم الفراخ البلدي الكيلو من 98 و99 جنيها.

- الفراخ الأمهات أبيض الكيلو من 64 و65 جنيها.

وسجلت أسعار الفراخ، اليوم الثلاثاء التالي:

- كتكوت أبيض عمر يوم 21 جنيها.

- كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها.

- كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيه.

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.5 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم وكيلو البط في بورصة الدواجن

وتضمنت أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء سعر كيلو لحوم البط بأنواعه والذي شهد استقرارا وثباتا في السعر، كالتالي:

- بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها.

- بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها.

- بط مولارد الكيلو 77 جنيها.

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، أن أسعار الفراخ سجلت التالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها.

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

أما أسعار البيض فسجلت التالي:

بيض أحمر طبق 30 بيضة 97 جنيها.

بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها.

بيض بلدي طبق 30 بيضة 102 جنيه.