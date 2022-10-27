أسعار الدواجن اليوم في بورصة القليوبية.. استقرار الفراخ البيضاء والبيض

شهدت أسعار الدواجن اليوم في بورصة القليوبية استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 34 جنيها، وسط إقبال متوسط على الأسواق، فيما استقرت أسعار طبق البيض، والذي يبدأ من 69 جنيها، بانخفاض نصف جنيه للطبق الواحد.

«الوطن» تستعرض أسعار الدواجن اليوم حسب بيان البورصة الرئيسية في بنها، واتحاد منتجي الدواجن لأسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي والكتاكيت بأنواعها، والبط والرومي والبيض بأنواعه، ضمن الخدمات المقدمة للقراء على مدار الساعة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وجاء في بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، أن كيلو الفراخ البيضاء 34 جنيها للكيلو، وكيلو الفراخ الساسو 44 إلى 45 جنيها، وكيلو الفراخ البلدي 52 إلى 53 جنيها، وكيلو الأمهات 23 جنيها بانخفاض جنيه واحد عن سعر الأيام الماضية.

فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض انخفاضا، ليتراوح سعره من جنيهين و75 قرشا إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو 3 جنيهات فقط بدلا من 3.5 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 4 إلى 4.5 جنيه لعمر يوم.

بينما استقر سعر كتكوت البط الفرنساوي عند 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، وانخفض سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم إلى 14 جنيها، وكتكوت بط المولارد من 15 جنيها إلى 15.5 جنيه.

أسعار البط في أسواق القليوبية

وسجل كيلو لحم البط الفرنساوي، وفق بيان بورصة الدواجن بالقليوبية، 24 جنيها، ولحم البط المسكوفي 47 جنيها، وكيلو البط المولارد 31 جنيها.

أما الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم فقد بلغ 16.5 جنيه، والرومي 16 جنيها، والرومي البرونزي 16.5 جنيه، والرومي البرونزي عمر 45 يوما 44 جنيها زنة 500 جرام.

فيما بلغ سعر طبق البيضر الأحمر الكرتونة 30 بيضة 75 جنيها لسعر المستهلك، والأبيض الكرتونة 69 جنيها، والبلدي الكرتونة بـ71 جنيها وفق أسعار بورصة الدواجن الرئيسية.