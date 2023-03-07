رئيس الوزراء العراقي: نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حرص الحكومة علي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوطيدها في مختلف المستويات.

وقال السوداني خلال لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء إنَ الحكومة العراقية تنتهج سياسة العلاقات المتوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي والتي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة، وذلك وفقا لما أوردته قناة «الإخبارية العراقية».

واستعرض السوداني وأوستن، أداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة عصابات داعش.

من جانبه، أكّد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التزام بلاده بدعم استقرار العراق والتطلع لترسيخ العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد وصل إلى العراق اليوم في زيارة غير معلنة، ضمن جولته في الشرق الأوسط.