سفير العراق بالقاهرة لـ قصواء الخلالي: العلاقات مع مصر تاريخية والقيادات تحرص على استمرارها

قال الدكتور أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة، إن العلاقات بين العراق ومصر أزلية على مدار التاريخ، والفرص موجودة أمام القيادتين المصرية والعراقية لتأكيد آفاق التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقتين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

تأكيد آفاق التعاون

وأضاف «الدليمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري، وكانت هناك مباحثات في لتأكيد آفاق التعاون في كل المجالات.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد خلال الزيارة على عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا العراقية المصرية، موضحا أن القيادة العراقية والمصرية حريصتان على تفعيل آفاق التعاون بين البلدين، وستعقد اللجنة العليا المشتركة في مايو المقبل.

التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم

وأشار إلى أن هناك الكثير من الملفات المشتركة والروابط بين البلدين، وجرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارات المعنية، وتفعيل عدد أكبر من المذكرات بما يرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين.