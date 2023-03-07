«العراق» تستعين بالتجربة المصرية لمكافحة الإدمان والوقاية من تعاطي المخدرات

ترأس الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا في زيارة إلى العراق، لعرض تجربة الصندوق في مواجهة تعاطي المخدرات، لمساندة الأشقاء في بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية استنادًا للخبرة المصرية في هذا المجال، وذلك بالتعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تعتبر الأمم المتحدة تجربة مصر من التجارب الرائدة في المنطقة.

والتقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي، والدكتور صالح الحسناوي وزير الصحة، والدكتور عصام السعديّ، نائب مستشار الأمن القومي العراقي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بحضور القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات المعنية والنقابات المهنية بدولة العراق.

خفض الطلب على المخدرات على مدار الـ 5 سنوات الماضية

واستعرض عثمان تجربة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات على مدار الـ 5 سنوات الماضية وتضمنت محاور العمل الرئيسية والخاصة بالحوكمة وبناء قواعد البيانات والوقاية المبكرة، وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، والدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين تعزيزا للتعافي ومنع الانتكاسة، ودمج قضية المخدرات في المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب بمراحل التعليم المختلفة ،إضافة إلى توفير التدريب للمتعافين من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم.

خفض نسبة تعاطى المخدرات إلى 0.3%بين سائقي الحافلات المدرسية

وأشار عثمان إلى تكثيف حملات الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية التي أدت إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات إلى 0.3% بعدما كانت 12% عام 2014، بجانب أيضا حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وانخفضت أيضا نسبة التعاطي بين العاملين أيضا إلى 0.7% بعدما كانت 8% عام 2019 في ضوء قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالتوازي مع برامج التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات.

إنشاء رابطة متطوعين قومها 32 ألف شاب وفتاة

وتطرق «عثمان»، إلى الحديث عن سبل إعداد قواعد بيانات وحوكمة كاملة لقضية تعاطى المخدرات والتدخلات المبنية على أسس علمية وأيضا كيفية مساعدة العراق في إعداد قيادات تطوعية من الشباب العراقي لمشاركتهم في تنفيذ الأنشطة التوعوية عن أضرار الإدمان على غرار التجربة المصرية والممثلة في صندوق مكافحة الإدمان من إنشاء رابطة متطوعين قومها 32 ألف شاب وفتاة لدى الصندوق والعمل على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

كما تحدث عن كيفية استثمار الشخصيات العراقية المؤثرة في التوعية على غرار استعانة صندوق مكافحة الإدمان بالنجم العالمي كابتن محمد صلاح، حيث ساهمت الحملات الإعلامية التي يقودها النجم العالمي للصندوق تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن للصندوق 16023 لتلقي العلاج من الإدمان 400% .

وزار الدكتور عمرو عثمان والوفد المرافق، أحد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان التابع لوزارة الصحة العراقية لمد الجانب العراقي بكيفية تطوير هذا المركز كنموذج لعمليات التطوير وإنشاء مراكز جديدة بدولة العراق الشقيقة، على غرار مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والتي تتضمن عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى، وألعاب رياضية وقاعات تدريب، وأنشطة فنية وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل.

كما أبدى مدير الصندوق استعداد الجانب المصري ممثلا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بتوفير التدريب لإعداد الكوادر العاملة في المراكز العلاجية وأيضا في إعداد الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات لدولة العراق وهو ما رحب به الجانب العراقي معربين عن شكرهم للدولة المصرية الشقيقة في تقديم الدعم والمساندة.