«علاج الإدمان» ينظم ورش تدريبية لطلاب «القومي للأورام» والتمريض بالقاهرة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد القومي للأورام وطلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة، في إطار الحرص على التعاون مع الجامعات المصرية خاصة كليات الطب ومعاهد وكليات التمريض في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

استهداف 250 طالبا وطالبة

وتستهدف الورش التدريبية 250 طالبا وطالبة للتعريف بآليات عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفقا لبيان صادر عن الصندوق، اليوم، أكد فيه أن الهدف من الورش التدريبية لطلاب المعهد القومي للأورام وكلية التمريض هو رفع الوعي بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين.

وأضاف البيان أن الورش استهدفت أيضا عرض الأعداد المختلفة لظاهرة التعاطي، كذلك التعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة إلى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان، حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان.

توفير أوجه الدعم لتدريب طلاب كليات التمريض والمعاهد العليا

ووجهت وزارة التضامن بتوفير أوجه الدعم لتدريب طلاب كليات التمريض والمعاهد العليا واطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة بقضية تعاطي المخدرات وكيفية الوقاية من الإدمان.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن ورش التدريب تستعرض المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعي بمشكلة الإدمان وأضرار تعاطى المخدرات، كذلك التعريف بخدمات الخط الساخن للصندوق «16023»، لعلاج الإدمان سواء كانت في تقديم الخدمات العلاجية أو تقديم المشورة وكيفية إحالة مرضى الإدمان لتلقى العلاج بالمراكز التابعة والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز في 17 محافظة حتى الآن.

تعريف الطلاب بطرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي

ولفت «عثمان»، إلى أن ذلك يتم تحت إشراف المتخصصين والمؤهلين لهذا العراض كذلك تعريف طلاب كليات التمريض بطرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والإدمان وأنواع المخدرات وتأثيراتها ودور الممرض أو الممرضة في التعامل مع حالات مرضى الإدمان وكيفية تحويلها إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن لحصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.