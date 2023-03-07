رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الصحة»: ارتفاع أعداد الوفيات إلى حالتين واستقرار حالة المصابين بحادث قطار قليوب

كتب:

مريم الخطري
09:58 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
حادث قطار قليوب

حادث قطار قليوب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير مبدئي، ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم، إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، في إطار المتابعة المستمرة للحادث.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات، أشارت إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في المستشفى ذاته.

اقرأ المزيد:

عاجل.. «الصحة» تعلن أعداد الوفيات والإصابات في حادث قطار قليوب

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث قطار قليوب

إحالة جميع مسؤولي "السكة الحديد" للمحاكمة الجنائية بمن فيهم الوزير بسبب حادث قطار قليوب

مأساة فى قليوب.. مصرع 3 وإصابة 17 آخرين فى حادث قطار
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.