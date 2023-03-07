«الصحة»: ارتفاع أعداد الوفيات إلى حالتين واستقرار حالة المصابين بحادث قطار قليوب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير مبدئي، ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم، إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، في إطار المتابعة المستمرة للحادث.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات، أشارت إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في المستشفى ذاته.