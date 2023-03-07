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عاجل.. «الصحة» تعلن أعداد الوفيات والإصابات في حادث قطار قليوب

كتب:

مريم الخطري
09:12 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
حادث قطار قليوب

حادث قطار قليوب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع حادث قطار قليوب، الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، بمحطة قطارات قليوب المحطة.

الصحة: الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنجدة مصابي حادث قطار قليوب

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، إضافة إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة .

وقال المتحدث الرسمي إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.