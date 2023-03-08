تخفيضات على أسعار المراتب والمفروشات في الشرقية بمناسبة عيد الأم

شهدت محافظة الشرقية تخفيضات تتراوح بين 20% وحتى 40%، على أسعار المفروشات والمراتب ضمن عروض أحد المولات الشهيرة بمدينة الزقازيق والتي لها فروع متفرقة بمدن المحافظة، ويسري عليها نفس العروض المخفضة، وتستمر العروض حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وترصد بوابة «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية، أسعار المراتب بمختلف المقاسات وكذلك أسعار المفارش والملايات والبطاطين بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 40%.

تخفيضات في أسعار المراتب والبطاطين والمفروشات

سعر طقم فوطة قطن «مخلوط» 160 جنيها، 3 و4 قطع بدلا من 300 جنيها.

سعر طقم فوطة قطن «صافي» 4 قطع 250 جنيها بدلا من 380 جنيها.

سعر فوطة 4 قطع قطن صافي 180 جنيها بدلا من 280 جنيها.

سعر طقم سرير كبير 5 قطع قطن «مخلوط» 200 جنيه بدلا من 320 جنيها.

طقم ملايات سرير أطفال 6 قطع قطن «مخلوط» 200 جنيه بدلا من 350 جنيها.

سعر 3 مراتب بالمخدات والخداديات للسرير الصغير والكبير 8500 جنيه، والمراتب عليها ضمان 10 سنوات.

سعر مرتبة أطفال مقاس عرض 120 سم في ارتفاع 26 سم 1800 جنيه بدلا من 2300 جنيه.

مرتبة كبيرة ارتفاع 30 سم في عرض 195 سم و200 سم في 160 سم 2200 جنيه بدلا من 3500 جنيه بضمان 10 سنوات.

سعر مفرش عروسة للسرير الكبير 5 قطع مقاس 240 سم في 260 سم 300 جنيه بدلا من 450 جنيها.

سعر مفرش عروسة 400 جنيه بدلا من 650 جنيها.

سعر مفرش عروسة قطن صافي 600 بدلا من 950 جنيها.

سعر مفارش سرير أطفال طقم «مفرشين» 450 جنيها بدلا من 650 جنيها.

سعر بطانية 5 كيلو 485 جنيها بدلا من 600 جنيه.

سعر بطانية 7 كيلو 690 جنيها بدلا من 950 حطيها.

سعر بطانية 10 كيلو 750 جنيها بدلا من 1100 جنيه.

سعر كوفرتة 350 جنيها بدلا من 450 جنيها.

سعر لحاف طقم سرير صغير «لحافين» 525 جنيها بدلا من 850 جنيها.

تخفيضات 40% سارية حتى 23 مارس

يسري عرض التخفيضات حتى يوم 23 من شهر مارس الجاري، والذي بدأ في نهاية فبراير الماضي كتخفيضات على أسعار المراتب والمفروشات بمناسبة عيد الأم للهدايا وتجهيز العرائس، كمبادرة شخصية من أحد المولات التجارية وتخفيضات تصل حتى 40%.