تراجع مبيعات الأدوات المنزلية بنسبة 60%.. وتجار: أسعار الخامات السبب

تعاني سوق الأدوات المنزلية في مصر من الركود، إثر تحركات الأسعار الفترة الماضية، بسبب زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الخامات، بحسب تجار قالوا لـ«الوطن» إن الركود ضرب المبيعات والتعاقدات لدى تجار الجملة والتجزئة.

وقال تجار سوقي «عبد العزيز» و«حمام التلات» بالغرف التجارية، إن أسعار أطقم الصينى والخزف ارتفعت مؤخراً بنسب تراوحت بين 7 إلى 10%، بسب استمرار ارتفاع أسعار الشحن العالمية.

الركود يضرب المبيعات والتعاقدات

وأثّر ارتفاع الأسعار سلبًا على مبيعات الأدوات المنزلية التي تراجعت بنسبة وصلت لأكثر من 60%، بحسب أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية لـ«الوطن»، والذي قال، إن الركود يضرب المبيعات والتعاقدات لدى تجار الجملة والتجزئة.

وذكر أن سوقي «عبد العزيز» و«حمام التلات» وغيرها من الأسواق المتخصصة في بيع الأدوات المنزلية تعاني الركود منذ عامين، بسبب زيادة أسعار الشحن، وتراجع القوة الشرائية، وانخفاض معدلات الزواج، مشيرًا إلى أن تكلفة جهاز العروس من الأدوات المنزلية ارتفعت من 25 ألف جنيه لتصبح 100 ألف جنيه حاليًا.

انخفاض معدلات الزواج وتراجع القوة الشرائية

من جهته، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، إن انخفاض معدلات الزواج وتراجع القوة الشرائية أثرا بشكل كبيرعلى مبيعات أطقم الصيني والبورسلين، لافتًا إلى أن متوسط سعر بيع طقم الصيني والخزف يبدأ من 1800 حتى 4000 جنيه للمحلي، أما المستورد فيباع بأسعارتتراوح من 5 إلى 11 ألف جنيه للطقم في الأسواق الشعبية.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعارتسبب في لجوء الأهالي إلى شراء «نصف طقم» من الصيني، أو الاستغناء عن «النيش».

المصانع المحلية توفر 25% من احتياجات السوق

وذكر أن المصانع المحلية توفر من 20 إلى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، و80% من الأجهزة الكهربائية، لذا يتعمد التجار على الاستيراد.

وسجلت أسعار بعض أطقم الصينى والملامين تفاوتا في الأسواق، ليباع الطقم الفلبيني بـ1650 جنيها، والفلبينى بون شاينه بـ2600 جنيه، والميلامين المصرى الغرباوي والشريف الألوان بسعر 560 جنيهًا، ويتراوح سعر طقم الأواني السيراميك من 700 إلى 1350 جنيها.