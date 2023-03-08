«الداخلية»: ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن 1607 مخالفات داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وجرى ضبط 11395 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 155 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.