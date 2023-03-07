ضبط 3400 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة 

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1704 قضية متنوعة في مجال مخالفات السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3478 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.