محكمة الأسرة تنهي خصاما بين زوجين استمر 15 شهرا.. «اتصالحوا في 20 دقيقة»

أصوات عالية وشجار عائلي داخل منزل أهل الزوجة، كان يمكن أن ينتهي باعتذار بسيط، وعودتهما للمنزل، لكنه تحول لساحة عراك، لم تقتصر فقط على العائلتين، بل وصل لمحكمة الأسرة، بعد أن يئس «طاهر. م» من إصلاح الأمور مع زوجته «كريمة. ج»، بسبب شكها الدائم وغير المبرر، إضافة إلى المشاجرات بينهما والتي تنتهي بتركها للمنزل والأطفال، وجرى الصلح بينهما أمام القاضي خلال 20 دقيقة فقط، بعد 15 شهرًا من الخصام، وفقًا لحديث الزوج لـ«الوطن».

شجار مع عائلة الزوجة انتهى في محكمة الأسرة

وتابع الزوج المكلوم حديثه أنه بعد آخر شجار تركت المنزل وأولادهم الـ3 في منتصف الليل، بسبب أنها كانت تختلق الخلافات بشكل متكرر، ورغم أنه تردد على منزل عائلتها أكثر من مرة ليعقد معها الصلح في حضور عائلتهم أكثر من مرة، لكنها رفضت وكل مرة كانت ترده وأطفالهم بطريقة مهينة، وآخر مرة ذهب ليصالحها لكن رفضت بأسلوب متدن ووجد شقيقها يتشاجر معه، وضربه ولولا تدخل الجيران ما كان خرج من منزلهم على قدميه.

وقرر الزوج اللجوء لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 231، ورغم ذلك تخلفت عن حضور جلسات التسوية، وخلال الجلسة الأولى تمكن قاضي محكمة الأسرة من إصلاح الأمور بينهما، وإقناعها بالعودة من أجل أطفالهما الذين ما زالوا يحتاجون لرعايتها، وحكا الزوج بداية تعارفهم، وقال: «إنه قابلها أول مرة قبل 15 عامًا، وكان يجهز نفسه للزواج، وبعد فترة قصيرة تبادلا الإعجاب، وطلب خطبتها، وبالفعل قابل عائلتها، ووافقوا عليه وطوال فترة الخطبة لم يحدث بينهم أي خلاف».

الزوج: «حولت المنزل إلى الجحيم»

وبعد عام ونصف العام، تمت الزيجة وبعد انتهاء الأسبوع الأول من الزفاف بدأ يعود لعمله، وبدأت الخلافات بينهم واعتقد أنها تغير عليه، بحكم قصة الحب التي تجمعهم، ومع الوقت بدأت الحياة اليومية بينهما تتحول لجحيم لا يطاق، بسبب شكها في سلوكه مع الأخريات، وبدأت تشك في مهنته، «كل يوم كنا بنتخانق ولما اشتكي لأهلها أو لأهلي يقنعوني أننا لسه متعودناش على بعض، وإن المسؤولية والولاد هيخلوا الحياة بينا أهدى».

الصلح تم أمام محكمة الأسرة

وبعد زواج استمر 13 عامًا وإنجاب 3 أطفال أكبرهم 10 سنوات، قررت أن تترك الحياة الزوجية وراء ظهرها بسبب شكوكها، وبعد أن لجأ الزوج لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز انتهت بالصلح بعد 20 دقيقة من الجلسة الأولى.